Обвинительное заключение Генпрокуратуры ФРГ в отношении украинского диверсанта Сергея Кузнецова содержит указания на причастность госструктур Украины к подрыву «Северных потоков», передает немецкий телеканал NTV.

Взрывы на двух экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года.

По данным телеканала, правоохранители Германии на протяжении всех этих лет ведут расследование по делу о теракте.

В рамках расследования различные инстанции неоднократно делали заявления о причастности Украины к теракту, но только в этом месяце в деле появилось первое обвинительное заключение, отметили журналисты.

В документе, пояснили авторы статьи, содержится несколько конкретных указаний на причастность государственных структур Украины к подрыву газопроводов. Они добавили, что во всех предшествующих документах и заявлениях Генпрокуратуры ФРГ говорилось лишь о подозрениях, основанных на тех или иных фактах.

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Обозреватели констатировали, что Владимир Зеленский всегда отрицал и продолжает отрицать причастность Украины к диверсии на трубопроводах.