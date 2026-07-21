Помощница Эпштейна пыталась заразиться ЗППП, чтобы избавиться от него

Бывшая помощница американского финансиста Джеффри Эпштейна, который был осужден за секс-торговлю, пыталась заразиться венерическим заболеванием, чтобы избавиться от него. Об этом сообщает TMZ.

Как сообщает издание, бывшая помощница финансиста Роза Жиль сама рассказала о том, что пыталась заразиться ЗППП. По ее словам, она подвергалась сексуальному насилию со стороны Эпштейна годами.

Жиль рассказала, что пришла к Эпштейну в поисках работы. На собеседовании он велел сделать ему массаж ног, после чего девушку заставили показать грудь. Тогда же он надругался над ней в первый раз.

При этом, девушка утверждает, что на собеседовании она заметила на ноге Эпштейна электронный браслет — в тот период против него уже велось разбирательство по делу о принуждении к проституции. Это не помешало ему сексуально домогаться до Жиль и других девушек, которых она видела в окружении финансиста.

Напомним, что в 2008 году Эпштейн был арестован по делу о склонении к занятию проституцией и изнасиловании несовершеннолетней, а в 2019-м был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию. В том же году он был обнаружен мертвым в своей тюремной камере. Официальной причиной смерти тогда назвали самоубийство. В конце января 2026 года в США объявили о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов — сюда входят документы, электронные письма, а также фотографии и видео.