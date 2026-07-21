На Украине заявили об увольнении Сырского с поста главкома ВСУ

Украинские СМИ сообщили, что главнокомандующего ВСУ Александра Сырского уволили с поста. Об этом пишет РБК.

По информации СМИ, об отставке Сырского сообщил советник бывшего министра обороны Михаила Федорова Сергей Стерненко. Кроме того, эту информацию подтвердил нардеп Алексей Гончаренко* (внесен в список террористов и экстремистов в России).

Советник президента Украины Дмитрий Литвин также добавил, что позиция Зеленского по ситуации с Сырским скоро будет объявлена официально. СМИ сообщают, что об отставке Сырского «в ближайшее время» объявят официально.

*внесен в список террористов и экстремистов в России.