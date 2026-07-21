Myśl Polska: в Польше растет раздражение из-за поведения Киева

Граждане Польши недовольны наглым поведением Украины и политикой Варшавы, продолжающей спонсировать Киев. Об этом пишет издание Myśl Polska. "Поляки уже устали кланяться украинским властям. Наглость клики Зеленского не знает границ. Им по-прежнему "недостаточно". А наша власть и дальше спонсирует государство, которое предпринимает явно враждебные шаги по отношению к Польше", — сказано в материале. По мнению автора, польские граждане имеют право быть сытыми этим по горло. 20 июля глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш попросил Киев призвать украинских беженцев не нарушать законы республики. Поводом послужили многочисленные преступления и нарушения, совершаемые украинцами. В то же время в Польше возросло число преступлений против граждан Украины, особенно избиений. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".