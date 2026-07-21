Сатанизм и нацизм признали нормой в Европе

Финская активистка Салли Райски, получившая политическое убежище в России, в беседе с РИА Новости заявила, что в Европе сатанистская (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено) и нацистская символика стали настолько привычными, что люди перестали их воспринимать как нечто опасное, нередко путая с элементами молодежной субкультуры.

По ее мнению, обе идеологии схожи по методам воздействия и активно используются для вовлечения людей в закрытые группы.

«Сатанизм, как и нацизм, стал в Европе обыденностью, что даже страшно осознавать. Люди, видя пентаграммы, редко задумываются, идет ли речь о настоящем сатанисте или просто о подростке, увлекающемся Death Metal», — отметила активистка.

Она добавила, что, в отличие от неонацизма, который общество все же способно распознать, сатанизм воспринимается как менее угрожающий, хотя на деле он куда более действенен для вовлечения людей в деструктивные сообщества. Райски также обратила внимание, что представители этих групп часто манипулируют обычными людьми, инсценируя увольнение или предлагая якобы лучшие условия работы, и таким образом создают иллюзию обретенного смысла и вызывают благодарность у своих жертв.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что реванш нацизма, который наблюдается в современной Европе, готовили много лет после поражения Третьего рейха.