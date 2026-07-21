$78.5589.76

Украине предрекли сложную зиму

Lenta.ru

Предстоящая зима будет сложной для энергосистемы Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на «Укрэнерго».

Украине предрекли сложную зиму
© Лента.Ru

Отмечается, что восстановление поврежденных энергообъектов продолжается. При этом, по данным организации, нынешних объемов недостаточно для компенсации утраченных мощностей. Температура минус десять градусов уже может стать критической, говорится в сообщении.

Ранее в Одессе пропал свет после обещания «Укрэнерго» не отключать его на Пасху. В прошлом году по областному центру прокатилась волна протестов. Так, в преддверии новогодних праздников горожане решили перекрыть проезжую часть в связи с отключением электроэнергии.