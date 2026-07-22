Трамп решил отменить соглашения о неразглашении данных об НЛО

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп решил отменить ранее подписанные соглашения о неразглашении данных о неопознанных летательных объектах (НЛО). Об этом пишет Fox News Digital со ссылкой на источники в администрации.

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В материале подчеркивается, что отмена коснется только бывших государственных служащих и подрядчиков, которые могут поделиться информацией для расследований неопознанных явлений.

Соответственно, бывшие сотрудники теперь могут обращаться в Управление по разрешению аномалий во всех средах (AARO) или президентскую рабочую группу PURSUE без риска нарушить прежние NDA.

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Данное решение американского лидера нацелено на устранение препятствий для потенциальных свидетелей НЛО, которые могли бы молчать из-за юридических последствий.

Ранее Международная академия астронавтики запретила землянам отвечать инопланетянам и посылать какие-либо сигналы неопознанным летающим объектам (НЛО).