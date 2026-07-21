Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» заявил о работе на СБУ

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, обвиняемый в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил, что на момент совершения преступления входил в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) и работал на Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает Presse Augsburg со ссылкой на немецкий журнал Stern.

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По информации издания, из обвинительного заключения Генеральной прокуратуры ФРГ следует, что Кузнецов сделал это заявление во время телефонного разговора с супругой. Звонок прослушивали, пока украинец находился под стражей в Италии. Документ, по данным Stern, содержит указания на причастность украинских госструктур к диверсии. При этом отмечается, что следователи располагают лишь косвенными уликами против Кузнецова.

В прослушиваемых разговорах украинец также жаловался, что чувствует себя «брошенным» страной. Он также выражал желание поговорить с неким «Романом», предположительно, своим командиром Романом Червинским, пишет Stern.

Генеральная прокуратура Германии предъявила Кузнецову обвинения в военном преступлении, атаке на гражданскую энергетическую инфраструктуру, а также в осуществлении взрыва и разрушении строительных объектов. По данным следствия, он был руководителем диверсионной группы.

В августе 2025 года Европейский ордер на арест показал, что в диверсионную группу, которая, предположительно, совершила теракты на газопроводах «Северный поток», входили семь человек, которых координировал гражданин Украины Сергей Кузнецов, отставной капитан ВСУ и бывший сотрудник СБУ. По данным Corriere della Sera, он был капитаном яхты «Андромеда», которая использовалась для перевозки взрывчатки для подрыва труб.