Трамп: если бы США не ударили по Ирану, то Израиля бы не было

Президент США Дональд Трамп в ходе беседе с представителями прессы раскрыл, в каком случае Израиль мог бы перестать существовать. Его слова приводит катарский телеканал Al Jazeera.

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Как заметил глава государства, если бы США не расторгли ядерную сделку, заключенную с Тегераном при Бараке Обаме, сейчас еврейского государства бы попросту не было, потому что у Исламской Республики уже давно появилось бы ядерное оружие.

Трамп утверждает, что если бы американские бомбардировщики не сбросили бомбы на иранские ядерные объекты год назад, то в распоряжении Ирана было бы ядерное оружие, а Израиль бы прекратил свое существование.

Кроме того, президент США считает, что ряд других стран на Ближнем Востоке, также оказался бы уничтожен Тегераном.