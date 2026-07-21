Пашинян на фоне ухудшения отношений с РФ рассказал пафосную притчу о птичке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своем Telegram-канале пафосную притчу о несчастной птичке, безнадежно бьющейся о стекло, судьбе республики и свободе.

На кадрах видео, снятого, предположительно, в резиденции премьера в горах, маленькая птичка бьется об огромное окно. Взлетает, опускается, снова падает, предпринимает все новые и новые попытки вырваться на свободу. Вместе с тем, рядом с окном, есть открытая дверь, без штор, москитной сетки.

«Эта птичка залетела внутрь и уже семь-восемь часов вот так летает, бьется о стекло, пытается выбраться наружу, потому что видит перед собой свободное пространство», — пояснил Пашинян.

По его словам, единственный шанс для пленницы выбраться — это отказаться от этой логики постоянно биться о стекло и выбрать другой путь. Премьер констатировал, что «по сути, это то, что нужно знать о нашей истории».

Ранее сообщалось, что Пашинян предпринимает шаги к тому, чтобы войти в Евросоюз. Вместе с тем, глава кабмина не желает разрывать связи с Россией преждевременно — он намерен пользоваться всеми преимуществами торговли с Москвой вплоть до официального решения Брюсселя о расширении ЕС за счет Армении.