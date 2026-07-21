В Китае спрогнозировали, что придет на замену НАТО

Китайский автор блога на портале NetEase спрогнозировал, что придет на замену НАТО. Об этом сообщает «Иносми».

Как рассказал автор, 19 июля в Турции завершилась международная конференция «Союз, который предотвратит большую войну», организованная турецкой партией «Родина». В ней приняли участие около 200 человек из 17 стран, включая Россию, Турцию, Китай, Иран, США, Великобританию, Германию, Францию, Италию, Испанию, Японию, Азербайджан, Белоруссию, Южную Африку, Швейцарию, Грецию и Турецкую Республику Северного Кипра. Представители девяти из этих стран поддержали идею распустить НАТО.

По их мнению, на смену альянсу должен прийти новый стратегический союз. В его состав должны войти Россия, Китай, Турция и Иран. Кроме того, этот альянс должен стать противовесом США и Израилю и служить интересам мировой безопасности.

Источник отмечает, что в итоге стороны пришли к выводу, что главными источниками угрозы масштабного военного конфликта являются именно власти США и Израиля. Причиной СВО автор блога назвал расширение НАТО на восток под руководством Белого дома, а причиной конфликта в Газе он считает отказ Израиля выполнять резолюцию ООН по Палестине.

«НАТО, являются источником глобального хаоса, а альянс не только перестал быть гарантом мировой безопасности, но и начал представлять угрозу. Для достижения мира блок должен быть распущен. На самом деле, Североатлантический альянс, возникший во время холодной войны, никогда не стремился к миру. Он лишь занимался "групповой травлей" других стран», — написал автор блога.

Автор также считает, что президент США Дональд Трамп не согласится с инициативой о формировании нового союза, как и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме того, источник признает, что реализовать такой проект было бы очень сложно.

«Мир и так находится в хаосе, а появление нового союза в противовес НАТО может спровоцировать катастрофу. Однако роспуск блока — это отличный вариант, который следовало уже давно рассмотреть. Если бы НАТО не существовала, то после холодной войны не возникло бы столько военных конфликтов», — считает он.

Автор добавил, что в будущем НАТО может пойти по одному из четырех путей. Это выход США из альянса, увеличение военных сил НАТО, переход блока под управление Демократической партией или сохранение текущей ситуации.