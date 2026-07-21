Стало известно о «решающих» встречах Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский проводит решающие встречи. Такое заявление сделал советник главы Украины Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает «Страна.ua» в Telegram.

«Только что была одна почти решающая встреча, и теперь вот продолжается другая, фактически решающая встреча», — написал он.

Литвин также отметил, что после принятия решений будет опубликована официальная информация.

В июле на Украине сменилось руководство Минобороны: министр обороны Михаил Федоров был отправлен в отставку. По данным «Украинской правды», одной из причин этого стали затяжные конфликты с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, при этом издание не исключало и возможной отставки самого главкома. На этом фоне в ряде украинских городов начались протесты: участники акций требуют вернуть Федорова на пост министра и отправить Сырского в отставку.

20 июля на Украине анонсировали отставку Сырского.