Госдеп обвинил одну cтрану в шпионаже

Госдепартамент США обвинил Кубу в организации шпионской сети. Об этом говорится в публикации госсекретаря США Марко Рубио в соцсети Х.

«Более шести десятилетий кубинский режим был главным спонсором радикального левого движения и идеологии "третьего мира" в Соединенных Штатах», — написал глава Госдепа.

В связи с этим ведомство подготовило доклад, согласно которому Куба якобы вела тайную кампанию по проникновению в Соединенные Штаты посредством шпионажа и идеологического влияния на протяжении десятилетий. По словам Рубио, доклад Госдепа «раскрывает всю историю кубинского шпионажа и подрывной деятельности» против США.

Ранее жители Кубы столкнулись с третьим масштабным отключением электроэнергии за последние десять лет.