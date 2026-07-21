Тупик Трампа: почему удары по Ирану не работают и чем это грозит Вашингтону

Американская разведка пришла к выводам, что Вашингтону, при нынешней интенсивности бомбардировок Ирана со стороны США, не следует рассчитывать на перелом в переговорах с Тегераном, пишут обозреватели Уоррен П. Стробел и Джон Хадсон в статье для The Washington Post.

Специалисты полагают, отметили авторы статьи, что иранское правительство с высокой долей вероятности не смягчит позицию на переговорах по итогам американских ударов, вроде тех, что идут сейчас.

По их словам, сотрудники ЦРУ, которые готовили доклад о текущей ситуации на Ближнем Востоке, ставили целью четко сформулировать перспективы развития ситуации на основе данных разведки и открытой информации.

Обозреватели пояснили, что доклад отчетливо показал «патовую ситуацию», с которой столкнулся президент США Дональд Трамп в этой войне. Они добавили, что стратегия американского лидера по постоянной интенсификации ударов по объектам на территории Ирана не привела к победе.

По их оценке, дальнейшая эскалация конфликта, возможное введение сухопутных войск, представляет для Трампа политические риски без каких-либо гарантий военного успеха.

Ранее сообщалось, что 13 июля президент уведомил Конгресс США о возобновлении боевых действий в Иране. После этого стороны неоднократно обменивались ударами.