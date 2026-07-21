Число зараженных «взрывной» диареей в США превысило 6,5 тыс

По информации Департамента здравоохранения и социальных служб штата Мичиган, количество инфицированных паразитарным заболеванием, провоцирующим острую диарею, достигло 6571 человека.

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В официальном сообщении ведомства указано, что на предыдущий день показатель составлял 6148 случаев, а аналогичные данные приводились и в понедельник.

Ранее газета Washington Post сообщала, что санитарные инспекторы проверяют возможную связь между распространением инфекции и сетью ресторанов Taco Bell.