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Шансы Федорова занять место Зеленского оценили

Андрей Дуванов

Бывший депутат Верховной рады и политолог Спиридон Килинкаров оценил шансы экс-министра обороны Украины Михаила Федорова стать новым президентом Украины. Об этом сообщает News.ru.

Шансы Федорова занять место Зеленского оценили
© Global Look Press

По словам Килинкарова, Федоров не сможет стать новым президентом, пока не закончится СВО. Впрочем, политолог не исключил, что он может остаться в команде Зеленского.

«У Федорова есть два варианта: либо согласиться на те должности, которые предлагает Зеленский, и остаться в его команде, либо реализовать свой самостоятельный политический проект, но с абсолютно непредсказуемыми последствиями. Я не стал бы сейчас делать прогнозы, кто имеет большие шансы стать президентом. Потому что выборы могут быть только по завершении украинского конфликта», — заявил он.

Килинкаров также добавил, что предвыборный проект имеет смысл только в том случае, если в ближайшее время на Украине начнутся политические процессы. Если же таких изменений не будет, политическая активность может закончиться неудачным стартом.

«Вообще непонятно, на какие личности будет запрос на Украине: будут ли это военные или те, кто имел отношение к оборонке. Возможно, речь зайдет о совершенно ином качестве украинской политики, я не исключаю и таких вариантов. С точки зрения текущего момента, конечно, можно проводить социологию. Наверное, она будет выдавать какие-то результаты, которые будут ласкать ухо кандидатов, но это все не имеет значения, пока длится конфликт. В этот период ни о каких выборах никто говорить не будет», — добавил политолог.

Ранее главком ВСУ попросил прощения у Федорова.