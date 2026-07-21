Шансы Федорова занять место Зеленского оценили

Бывший депутат Верховной рады и политолог Спиридон Килинкаров оценил шансы экс-министра обороны Украины Михаила Федорова стать новым президентом Украины. Об этом сообщает News.ru.

По словам Килинкарова, Федоров не сможет стать новым президентом, пока не закончится СВО. Впрочем, политолог не исключил, что он может остаться в команде Зеленского.

«У Федорова есть два варианта: либо согласиться на те должности, которые предлагает Зеленский, и остаться в его команде, либо реализовать свой самостоятельный политический проект, но с абсолютно непредсказуемыми последствиями. Я не стал бы сейчас делать прогнозы, кто имеет большие шансы стать президентом. Потому что выборы могут быть только по завершении украинского конфликта», — заявил он.

Килинкаров также добавил, что предвыборный проект имеет смысл только в том случае, если в ближайшее время на Украине начнутся политические процессы. Если же таких изменений не будет, политическая активность может закончиться неудачным стартом.

«Вообще непонятно, на какие личности будет запрос на Украине: будут ли это военные или те, кто имел отношение к оборонке. Возможно, речь зайдет о совершенно ином качестве украинской политики, я не исключаю и таких вариантов. С точки зрения текущего момента, конечно, можно проводить социологию. Наверное, она будет выдавать какие-то результаты, которые будут ласкать ухо кандидатов, но это все не имеет значения, пока длится конфликт. В этот период ни о каких выборах никто говорить не будет», — добавил политолог.

Ранее главком ВСУ попросил прощения у Федорова.