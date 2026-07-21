Япония крайне недовольна кражей сторонниками украинского президента Владимира Зеленского финансовой помощи, выделенной стране, и присутствием японцев в рядах ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

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По словам собеседника агентства, в Киев с необъявленным визитом прибыл министр юстиции Японии Митани Хидехиро для обсуждения проблем. Большая часть мероприятий с его участием носит непубличный характер. Как стало известно российских силовикам, он планирует обсудить участие в украинском конфликте японских граждан, а также присвоение Киевом финансирования.

24 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что японское правительство по дипломатическим каналам заверило Москву в невозможности поставок вооружений и продукции двойного назначения в зоны вооруженных конфликтов, в том числе на территорию Украины.

В мае депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки подтвердил, что Токио не будет поставлять Киеву военную продукцию. Он заверил, что ситуация с поставками Украине не изменится и в будущем.