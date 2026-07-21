Трамп оценил сроки завершения конфликта с Ираном

Вашингтон считает достигнутые результаты в конфликте с Ираном крупным успехом, однако не намерен выводить свои силы в ближайшее время. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с ливанским коллегой, которая транслировалась на YouTube-канале Белого дома.

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«Если бы мы ушли завтра, это уже был бы огромный, колоссальный успех. Но завтра мы не уходим... до полного завершения еще далеко», — сказал американский лидер.

Ранее глава Белого дома заявил, что США намерены нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана.

До этого стало известно, что у Пентагона начали заканчиваться деньги из-за продолжения США боевых действий против Ирана, военное ведомство уже вынуждено сокращать расходы.