Билли Зейн рассказал о массовом отравлении на съемках «Титаника»

Американский актер Билли Зейн, известный по роли в фильме «Титаник», раскрыл некоторые подробности об отравлении съемочной группы запрещенными веществами во время съемок. Подробностями этой истории он поделился в подкасте Brotherly Love.

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Зейн рассказал, что в день инцидента не был вместе с остальной съемочной группой.

— Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, — отметил актер.

Однако он отметил, что 86‑летняя Глория Стюарт, сыгравшая пожилую Роуз, отравленную еду не ела.

Обсуждение инцидента началось после того, как другой актер, Билл Пэкстон, рассказал в интервью Ларри Кингу, что в суп из морепродуктов, которым кормили актеров и съемочную группу, было добавлено вещество. В результате не менее 50 человек, включая режиссера Джеймса Кэмерона, испытали воздействие галлюциногена. Многие из них были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Кэмерон смог смягчить последствия, вызвав у себя рвоту, в то время как Пэкстон, увидев длинные очереди в приемном отделении, решил справиться с состоянием самостоятельно с помощью обильного питья.

— Одних охватила паника, другие под воздействием токсина танцевали, а третьи и вовсе были в эйфории. Я осознавал, что меня сильно накрыло чем‑то очень плохим, — пояснил Пэкстон в интервью.

В прошлом году пророческое письмо пассажира «Титаника» полковника Арчибальда Грейси, который выжил после крушения лайнера, было продано на аукционе за рекордные 400 тысяч долларов.