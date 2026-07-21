Times: экс-глава МО Украины Федоров может баллотироваться в президенты

Times: экс-глава МО Украины Фёдоров может баллотироваться в президенты
Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров может рассматривать возможность баллотироваться на президентский пост.
Об этом пишет издание Times.
«Один высокопоставленный источник в военных кругах заявил, что поведение Фёдорова похоже на «предвыборную кампанию» на президентский пост, на который, как подозревают некоторые, он претендует», — говорится в сообщении.
16 июля Зеленский поручил и. о. главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны Украины.
Михаил Фёдоров опубликовал «прощальное» сообщение и призвал депутатов Верховной рады проявить твёрдость и публично рассказать о проблемах в рядах боевиков ВСУ, включая коррупцию и отсутствие ротации подразделений.
Пользователи соцсетей раскритиковали Зеленского за отставку Фёдорова.