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Алиев высказался о завершении конфликта на Украине

Азербайджан приветствовал бы завершение конфликт между Россией и Украиной. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

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Прорыв на самом болезненном фронте: хорошие новости с Юга и слухи о мобилизации

© Александр Река/ТАСС

Спустя два дня паники на болезненном фронте произошел прорыв — «Дальневосточный экспресс» взял Вольное. Как сообщает «Царьград», противник тем временем усиливает распространение фейков о якобы готовящейся мобилизации.

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У Сырского может быть компромат на Зеленского

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский, возможная отставка которого стала одним из самых обсуждаемых политических событий на Украине, вполне может иметь компромат на Владимира Зеленского. Такое мнение высказал aif.ru экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

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Названы возможные цели визита главы ФБР в Россию

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Возможная поездка директора ФБР Кэша Пателя в Россию может совмещать как профессиональные задачи спецслужб, так и личные политические интересы президента США Дональда Трампа. Такую точку зрения в разговоре с «Рамблером» высказал первый вице-президент Центра политических технологий, политолог Алексей Макаркин.

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«Схема Долиной» и режим ожидания: что ждет рынок вторичного жилья в России

Рынок вторичного жилья перешел в режим ожидания. С чем это связано, и когда ожидается изменение ситуации, разбирался «Царьград».

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Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Ростовскую область

Ключевым плацдармом для атак беспилотников по Ростовской области стал один из приграничных регионов Украины. Об этом рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

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В Госдуме заявили о нормализации ситуации с топливом в РФ

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что рынок топлива стабилизируется благодаря возобновлению продаж на бирже некоторыми НПЗ. Об этом депутат рассказал News.ru.

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В России оценили протесты армянских рыбоводов

© Александр Патрин/ТАСС

Протесты армянских рыбоводов, вызванные блокировкой экспорта продукции в Россию, могут серьезно расшатать общественно-политическую обстановку в республике. Об этом в беседе с «Рамблером» заявил политолог, эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

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«Выкинуть ребенка»: Водонаева оказалась в центре громкого скандала

Телеведущая Алена Водонаева оказалась в центре скандала из-за того, что предложила выкинуть плачущего ребенка за борт. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

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Игрок «Вашингтона» рассказал о реакции команды на продление контракта Овечкина

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум рассказал о реакции команды на продление контракта российского форварда Александра Овечкина с клубом.

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