Президент Ирана признался в изменении коммуникации с верховным лидером

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что уровень общения руководства страны с верховным лидером Моджтабой Хаменеи повысился, и все решения принимаются в соответствии с его указаниями. Об этом сообщает The Guardian.

«Теперь благодаря улучшению коммуникации и расширению доступа к нашему любимому лидеру все действия организуются в соответствии с его указаниями», — сказал президент Исламской Республики, выступая на публичном мероприятии.

Ранее сообщалось, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не планирует появляться в публичном пространстве до завершения конфликта с США и Израилем. Это происходит из соображений безопасности.