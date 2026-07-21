Лукашенко приказал отправлять плохо работающих на охрану границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился отправлять в армию на охрану границы с Украиной тех, кто плохо работает, не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве, особенно в период уборочной кампании.
"Ну чего мы будем при дефиците кадров наручники надевать? Попросите [министра обороны Виктора] Хренина, поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, - в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе", - сказал он на селекторном совещании. Слова президента приводит агентство БелТА.
Глава республики вновь отметил, что Белоруссия не собирается ни на кого нападать:
"Это не значит, что мы на кого-то нападать [собираемся]. Мы ни на кого не нападаем, мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко - комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их, в армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки - гранатомет, пулемет - и туда - в распоряжение сил специальных операций".
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По словам Лукашенко, это относится к чиновникам всех уровней.
"Всех туда, кто не выполнит поручения. Это мой приказ. Любой чиновник - в правительстве, облисполкоме, райисполкоме - в хозяйство на трактор, комбайн. Не умеешь гайки крутить? Будешь помощником, будешь подносить "снаряды". Любое неисполнение - в армию. Пусть там служит. В лесу будет сидеть. Там тоже нужны кадры. Пускай в период уборки там послужит. И чиновник, и тот, кто не хочет работать", - добавил белорусский лидер.