Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился отправлять в армию на охрану границы с Украиной тех, кто плохо работает, не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве, особенно в период уборочной кампании.

"Ну чего мы будем при дефиците кадров наручники надевать? Попросите [министра обороны Виктора] Хренина, поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, - в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе", - сказал он на селекторном совещании. Слова президента приводит агентство БелТА.

Глава республики вновь отметил, что Белоруссия не собирается ни на кого нападать:

"Это не значит, что мы на кого-то нападать [собираемся]. Мы ни на кого не нападаем, мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко - комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их, в армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки - гранатомет, пулемет - и туда - в распоряжение сил специальных операций".

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По словам Лукашенко, это относится к чиновникам всех уровней.