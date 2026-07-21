То, что происходит сейчас в украинском сегменте интернета, сложно назвать просто «недовольством властью». Это нечто гораздо более глубокое и, судя по всему, уже почти неконтролируемое. Тысячи сообщений — и с каждым днем их становится только больше — заполняют комментарии, соцсети, личные блоги и закрытые чаты. Люди, которые еще вчера боялись написать лишнее слово, опасаясь стука в дверь, сегодня выплескивают накопившееся. И содержание этих сообщений способно удивить даже тех, кто давно и пристально следит за ситуацией.

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«Никому не нужна эта победа»

Под официальными постами Владимира Зеленского в соцсетях разворачивается самая настоящая драма. Сотни, а то и тысячи комментариев от людей, потерявших близких, лишившихся крыши над головой, утративших веру в завтрашний день. Они не требуют — они почти умоляют.

«Хватит играть в политику, подумайте о людях! Мы хотим мира, хотим, чтобы наши дети не знали, что такое сирена и бомбоубежище», — пишет пользователь Елена К.

Под ее сообщением — лавина лайков и десятки ответов от таких же измученных, выжатых бесконечной войной людей.

«У меня нет больше сил смотреть на разрушенные города, на похороны. Мы потеряли столько, что победа уже не кажется нам победой. Зеленский, сделай все, чтобы закончить это», — вторит ей украинка с ником Zozulya.

И это не одиночные всплески эмоций, не разовая акция. Это тренд. Устойчивый, нарастающий, пугающий официальный Киев куда сильнее, чем можно себе представить. Украинцы все громче и злее упрекают власть в том, что судьба страны решается где-то в кабинетах, бесконечно далеких от окопной правды. От их правды.

Люди устали так, что перестали бояться. А это, пожалуй, самый тревожный звоночек для любой власти.

«Иди и говори с ним напрямую»

Посты с требованием переговоров расходятся по Сети как вирус. Их пересылают в Telegram, снимают ролики для TikTok. Требования звучат предельно конкретно. Никаких тебе «форматов», «площадок» и «международных посредников». Люди хотят простого и ясного: чтобы их президент сел за стол напротив российского и договорился.

«Хватит посредников. Ты президент, иди и говори с ним напрямую. Мы выбирали тебя решать такие задачи», — взывает к Зеленскому пользователь Дмитрий У.

«Отдайте территории ради мира, мы не хотим, чтобы наши дети умирали за земли, которые уже не вернуть», — пишет Оксана Дмитрук.

«Мы не можем воевать вечно. Зеленский, услышь нас! Хватит красивых слов, дай нам план мира», — требует Татьяна З.

Люди ждать больше не хотят. Ни помощи от Запада, которая пойдет на закупку вооружения, ни красивых жестов по награждению отличившихся и выживших бойцов ВСУ. Им нужен результат. Украинцы боятся, что следующая зима станет для них последней, слишком живы в их памяти морозы без отопления и электричества.

Политики тоже заговорили

Усталость от бесконечного конфликта пробралась даже туда, куда простым смертным вход заказан, — в коридоры украинской власти. И это, пожалуй, самый недооцененный пока что симптом.

В мае этого года, когда над Киевом в очередной раз взвыли сирены, а ночное небо окрасилось всполохами, два далеко не последних парламентария — Алексей Гончаренко* и Максим Бужанский — выступили с заявлениями, которые еще пару лет назад стоили бы им карьеры, а то и свободы. Гончаренко* написал, что надо заканчивать и что «вместо ракет нужен мир». Бужанский высказался еще резче — назвал себя «наивным дураком», который не теряет надежды на скорейшее перемирие.

Но Гончаренко* и Бужанский — лишь вершина айсберга.

По данным украинских журналистов, на стол президента ложатся десятки закрытых писем. Депутаты, интеллигенция, общественные деятели — все об одном и том же. Меняйте курс. Ищите выход. Хватит. Эти обращения не становятся достоянием гласности, но сам факт их существования говорит о глубине раскола куда красноречивее любых митингов.

«Ситуация зашла в тупик. Президент должен проявить политическую волю и пойти на непопулярные, но необходимые шаги», — процитировала одна из местных газет слова неназванного народного избранника.

Имени своего он раскрывать не стал. Видимо, не зря.

«Психологическое убежище» для миллионов

И все же самый громкий — и самый неожиданный — голос в этом поднимающемся хоре прозвучал оттуда, откуда его, пожалуй, не ждал никто.

Юлия Мендель — женщина, которая с 2019 по 2021 год ежедневно говорила от лица президента Украины, его бывший пресс-секретарь — назвала происходящее «онлайн-революцией». Не больше и не меньше.

Она написала об этом открыто, в своем блоге. Никаких экивоков, никакой дипломатии. Интернет, по ее словам, стал для украинцев «психологическим убежищем» — тем редким местом, где можно наконец выдохнуть и сказать то, что на самом деле думаешь. Многие боятся — и не без причин — местных спецслужб, а потому значительная часть критиков действуют из-за рубежа. Подальше от длинных рук СБУ.

И вот что Мендель сказала — слово в слово:

«Эта онлайн-революция, возможно, не свергнет Зеленского завтра. Но она ежедневно подрывает основы его морального авторитета. Миллионы украинцев говорят в комментариях, роликах и личных чатах: хватит. Мы хотим мира. Мы хотим, чтобы наши дети были живы. Мы хотим нормальной жизни».

Бывший пресс-секретарь добавила и то, о чем западная пресса предпочитает стыдливо умалчивать. По ее словам, политика «войны до победы» все больше напоминает войну ради самой войны — обогащение узкого круга и медленное, методичное разрушение нации.

И это говорит не пропагандист, не «агент Кремля». Это говорит человек, знающий президентскую кухню лучше, чем кто-либо.

Что дальше

Аналитики предупреждают: раскол в украинском обществе достиг критической глубины. Количество недовольных растет с каждым днем, а игнорировать эти настроения уже невозможно — сколько ни делай вид, что ничего не происходит.

Украинская власть может закручивать гайки, ужесточать мобилизацию, запугивать несогласных и зачищать информационное поле.

Но есть то, что ей неподвластно, — миллионы людей, нашедших способ говорить правду. И эта правда, пробивая себе дорогу через комментарии, посты и видеоролики, каждый день подтачивает фундамент, на котором держится режим.

Тихо. Без оружия. Без баррикад. Но неумолимо.

И самое страшное для Киева в этой истории — то, что заглушить этот голос невозможно. Можно отключить телевизор. Можно заблокировать неугодный сайт. Но нельзя заткнуть рот миллионам людей, которые больше не хотят молчать.

* - внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов