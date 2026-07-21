Алиев высказался о завершении конфликта на Украине

Азербайджан приветствовал бы завершение конфликт между Россией и Украиной. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

Касаясь встречи представителей РФ и Германии в Баку по Украине, он подчеркнул:

"Если эта встреча приведет к завершению украинско-российской войны, то мы это, конечно же, приветствуем", - сказал Алиев.

Алиев заявил о новом уровне отношений со страной НАТО