Алиев высказался о завершении конфликта на Украине

Алиев высказался за скорейшее завершение конфликта на Украине
Азербайджан приветствовал бы завершение конфликт между Россией и Украиной. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.
Касаясь встречи представителей РФ и Германии в Баку по Украине, он подчеркнул:
"Если эта встреча приведет к завершению украинско-российской войны, то мы это, конечно же, приветствуем", - сказал Алиев.
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"Наша цель - чтобы эта война закончилась и в регионе был обеспечен мир", - добавил азербайджанский лидер.