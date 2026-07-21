Смертоносные удары и месть Трампа: зарубежные СМИ о войне на Ближнем Востоке

Несмотря на усилия посредников, США и Иран уже 10 дней подряд обмениваются ударами, и президент Дональд Трамп пообещал отомстить за погибших американских военнослужащих. Как зарубежные СМИ оценивают ситуацию на Ближнем Востоке, в материале «Рамблера».

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная часть энергоресурсов и удобрений. А также ударил как по американским базам в регионе, так и по нефтепераработке соседних стран. С помощью посредников сторонам удалось договориться о перемирии, которое соблюдалось несколько месяцев, однако в итоге было нарушено.

США и Иран обмениваются ударами уже 10-й день подряд, несмотря на попытки посредников возобновить перемирие, а йеменская группировка хуситов угрожает судоходству в Красном море, пишет Bloomberg.

«Ормузский пролив находится в центре эскалации, поскольку Иран отвергает требования США о сохранении морского сообщения в рамках достигнутой в прошлом месяце договоренности о прекращении огня», - говорится в статье.

Минувшие выходные стали одним из самых смертоносных периодов для вооруженных сил США с начала войны с Ираном. А президент Дональд Трамп предупредил, что Тегеран «заплатит» за убийство американских солдат, отмечает Reuters.

Американский лидер подчеркнул, что Иран «заплатит за каждое убийство многократно». По его словам, такое распоряжение он отдал министру обороны Питу Хегсету и председателю объединенного комитета начальников штабов Дэниелу Кейну.

В свою очередь Катар, Египет и Пакистан передали США и Ирану предложение по 10-дневному прекращению огня. Региональные посредники пытаются прервать «цикл ответных мер», который с каждым ударом становится все более губительным, пишет со ссылкой на осведомленные источники портал Axios.

Американские чиновники в свою очередь пояснили изданию, что администрация Дональда Трампа «изучает это предложение и призвала Израиль избегать шагов, которые приведут к закрытию окна дипломатических возможностей».

«Трамп еще не принял решение. Но официальные лица считают, что в ближайшие несколько дней станет ясно, какой путь будет выбран. Времени на затяжной, бессрочный конфликт, который сейчас парализует ситуацию в Персидском заливе, почти не осталось», - подчеркивается в публикации.

При этом, по данным источников The Washington Post, Пентагон уже «столкнулся с острой нехваткой бюджета, вызванной войной в Иране», что вынуждает военное ведомство сокращать расходы.

«Пентагон обратился к Конгрессу за разрешением перенаправить 4,3 миллиарда долларов, выделенных на обучение и закупки оружия, на решение более насущных проблем. Конгресс пока не отреагировал на этот запрос», - говорится в статье.

Также, по информации осведомленных источников газеты, некоторые критически важные статьи финансирования «могут закончиться в течение нескольких недель», и «Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой о немедленном вливании 67 миллиардов долларов для покрытия расходов на войну».

Обзор иноСМИ: «кризис Зеленского», «Трамп увяз в иранской трясине»

На этом фоне, по данным Politico, демократы ищут способ остановить войну в Иране. Они намерены заблокировать в Конгрессе ряд мер в области военной политики и оборонного бюджета.

Наиболее масштабное противостояние ожидается 22 июля, когда законодатели Палаты представителей должны проголосовать за ежегодный законопроект об оборонной политике. Демократы уже заявили, что будут против, «поскольку в законопроекте отсутствуют какие-либо реальные механизмы контроля за войной в Иране», отмечает издание.