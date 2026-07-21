В России оценили протесты армянских рыбоводов

Протесты армянских рыбоводов, вызванные блокировкой экспорта продукции в Россию, могут серьезно расшатать общественно-политическую обстановку в республике. Об этом в беседе с «Рамблером» заявил политолог, эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Ранее сотрудники рыбоводческих хозяйств Армении вышли на акцию протеста к зданию правительства в Ереване. Поводом для недовольства стала приостановка экспорта армянской рыбы в Россию из-за выявленных проблем с контролем качества продукции. В Союзе рыбоводов республики заявили, что около 15 тысяч тонн рыбы оказались заблокированы, а переориентировать их на европейский рынок невозможно. При этом предложенные Ереваном программы госструктур аграрии назвали нереалистичными.

По словам эксперта, текущий кризис напрямую задевает интересы важного для Армении сектора экономики, изначально заточенного на российский рынок.

«Акции протеста рыбоводов вполне способны оказать влияние на внутриполитическую ситуацию в Армении. Рыночные механизмы в этой сфере годами настраивались исключительно под потребителей в России, а европейскому рынку армянская форель не нужна — там достаточно собственной продукции. Власти республики во главе с Николом Пашиняном обещали бизнесменам поддержку, однако на фоне прошедших выборов эти заявления могут так и остаться обещаниями. Недовольство предпринимателей создаст социальное напряжение, которым непременно воспользуются оппоненты действующих властей, что в перспективе способно привести к "антипашиняновскому майдану"». Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Специалист подчеркнул, что экономическое давление со стороны Москвы может усилиться, если Ереван продолжит попытки сближения с Западом вопреки интересам ЕАЭС.

«Если Пашинян продолжит попытки сидеть на нескольких стульях и позиционировать Армению как часть Европы, Россия продолжит напоминать, кто является ее главным экономическим и геополитическим партнером. Усиление контроля и введение новых торговых ограничений — нормальный инструмент для вразумления. Но самым ощутимым шагом может стать полный контроль и ограничение денежных переводов из России в Армению. Вот это станет настоящей катастрофой, которая заставит людей в Армении массово выйти на улицы».

В то же время политолог усомнился в том, что армянская оппозиция сможет легко конвертировать протесты в реальную власть.

«Несомненно, политические силы в Армении попытаются разыграть эту карту. Выиграть от этого смогут только те партии, которые сделают ставку на полноформатное восстановление партнерских отношений с Российской Федерацией. Однако властный ресурс Пашиняна позволяет жестко подавлять оппонентов, поэтому сторонним политическим игрокам будет крайне сложно набрать серьезные очки на фоне этих протестов».

Ранее в Армении фермеры перекрыли трассу Ереван-Ерасх из-за проблем со сбытом урожая.