В Польше обвинили Зеленского в разжигании ненависти ради власти

Депутат польского сейма Бартоломей Пежо обвинил Владимира Зеленского в разжигании ненависти между поляками и украинцами. Отрывок интервью с Пежо опубликовало агентство Ruptly.

Отношения Польши и Украины серьезно обострились в конце мая, когда Зеленский присвоил подразделению ВСУ имя в честь пособников нацистов и участников Волынской резни. После этого польская сторона лишила Зеленского ордена Белого Орла, а он в ответ демонстративно отправил награду назад почтой. Позже от своих польских орденов отказались украинские политики и экс-президенты. Усугубило конфликт решение Украины утвердить закон о национальном пантеоне, в который могут внести участников Волынской резни.

«Зеленский разжег агрессию между поляками и украинцами. <…> И сделал это сознательно, чтобы испортить отношения», - так действия Зеленского прокомментировал Пежо.

По его мнению, Зеленский стремится к лидерству в Европе и хочет «обыграть» Польшу.

Между рядовыми поляками и украинцами также нарастает напряжение: в Польше фиксируют резкий рост уличных нападений на украинцев и в то же время расследуют громкие правонарушения со стороны граждан Украины. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о растущей усталости поляков от конфликта и призвал Киев заставить своих граждан соблюдать польские законы.