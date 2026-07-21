Отставка Стармера и «забота о людях» Бернема: как изменится политика Британии

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что при новом премьере Энди Бернеме Британия может сократить поддержку Украины. По их мнению, политик попытается добиться баланса между правым и левым крылом лейбористов.

Бернем сменил на посту Кира Стармера и стал седьмым главой правительства после референдума о выходе Британии из ЕС в 2016 году. В своей первой речи новый премьер пообещал заняться децентрализацией, реиндустриализацией экономики, строительством муниципального жилья и снижением стоимости жизни.

Главной задачей своего кабинета Бернем назвал «заботу о людях». Он также анонсировал десятилетний план развития страны и расширение государственной помощи людям с ментальными расстройствами.

По мнению аналитика НИУ ВШЭ Сергея Шеина, Бернем сделает ставку на социально ориентированную политику и развитие инфраструктуры за счет бюджетных вложений без повышения налогов. По мнению аналитика, привлечение в кабинет ярких политиков прошлых лет выгодно отличит Бернема от «безликого» предшественника Стармера. Однако ключевой проблемой нового премьера станет поиск ресурсов для выполнения социальных обещаний на фоне проблем британского бюджета.

Раскрыта реакция Стармера на его отставку

Во внешней политике кардинальных перемен не ожидается. Бернем уже заявил о намерении сохранить прежний курс на поддержку Украины, особые отношения с США и восстановление связей с Евросоюзом. В то же время Шеин предупреждает, что Лондону будет сложно совмещать рост социальных расходов с увеличением трат на оборону. По мнению эксперта клуба «Валдай» Андрея Кортунова, из-за концентрации Бернема на внутренних проблемах экономическая помощь Британии Киеву со временем может сократиться.