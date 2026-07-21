В ООН назвали удары ВСУ по российским складам военным преступлением

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что преднамеренные удары по гражданским объектам могут квалифицироваться как военное преступление.

Соответствующее заявление на брифинге в Женеве сделал официальный представитель агентства Тамин Аль-Хитан, комментируя сообщения об атаках на логистические объекты в Тамбовской и Московской областях.

По его словам, умышленные нападения на мирных жителей и производственные объекты противоречат международному гуманитарному праву. При этом представитель ООН подчеркнул, что для юридической оценки конкретных инцидентов необходимо провести всестороннее и независимое расследование.

«Преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права», - отметил Аль-Хитан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате падения украинского беспилотника на территории склада Wildberries в Электростали пострадали 24 человека. Впоследствии количество жертв в городе увеличилось до 57.

Всего из-за атаки БПЛА пострадал 61 человек, отметил глава Подмосковья. У большинства диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги и отравление продуктами горения.