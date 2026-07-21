Стала известна следующая должность Умерова

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров является главным кандидатом на должность нового посла в США.

Об этом сообщает «Страна.ua».

«Drone Deal и переговоры — это соответствует обязанностям новой должности. Думаю, да — вполне возможно. Но решение пока не принято», — отметил анонимный источник в офисе президента Украины.

Издание отмечает, что действующего посла Украины в США Ольгу Стефанишину хотят заменить из-за активизации в ее отношении работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Зеленский анонсировал увольнение секретаря СНБО Умерова

17 июля стало известно, что новым секретарем СНБО Украины станет бывший глава МВД страны Игорь Клименко. Его назначение анонсировал Зеленский.