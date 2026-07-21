«На крючке»: отставку Сырского назвали «вбросом» для украинцев

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский удобен Владимиру Зеленскому, а слухи о его отставке призваны успокоить украинцев. Об этом заявил News.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.

По мнению эксперта, Зеленский не хочет отправлять Сырского в отставку, но даже то, что он него требуют этого, политика вполне устраивает.

«Главком ВСУ непопулярен среди населения, а значит, находится на крючке и на коротком поводке. Он не представляет никакой угрозы с точки зрения политической конкуренции. Поэтому я думаю, что все эти вбросы в СМИ об отставке Сырского призваны успокоить общество: народ теперь превращается в ждуна», — пояснил Перенджиев.

При этом рост популярности бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, напротив, опасен для Зеленского, поскольку тот может стать сильным политическим противником. К тому же выяснилось, что бывший глава оборонного ведомства пользуется поддержкой Запада, заметил политолог.

«И тут возникает дилемма: Сырского увольнять не хочется, но есть понимание, что с Федоровым, наверное, поспешили. Если бы его отправили в отставку с каким-нибудь коррупционным скандалом — это одно, а его уволили без объяснения причин. Он молодой парень, грамотный в современных технологиях и теперь претендует на роль конкурента, пострадавшего ни за что», — подытожил Перенджиев.

Ранее Михаил Федоров в своем сообщении по поводу ухода с поста главы Минобороны констатировал, что не смог завершить трансформацию военного ведомства в соответствии со стандартами НАТО и «здравым смыслом».

У Сырского может быть компромат на Зеленского

При этом уход Федорова спровоцировал массовые протесты по всей Украине. В Киеве, Львове, Одессе, Житомире и Днепропетровске и других городах люди вышли на улицы с лозунгами в поддержку бывшего министра и с требованиями об отставке Александра Сырского. А в соцсетях всерьез заговорили о риске «нового Майдана».