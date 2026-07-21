«Это не наш»: в Грузии спорят после избиения россиянки в отеле, а в Тбилиси вышли на марш

История с избиением российской туристки в отеле Agarani Estate в Кахетии получила новое развитие. В Тбилиси прошел марш в поддержку мужчины, который ударил женщину во время свадебного торжества. Несколько десятков человек вышли на улицы с флагами Грузии и Украины, требуя освободить задержанного и выкрикивая антироссийские лозунги.

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Напомним, конфликт произошел в гостинице Agarani Estate, где проходила свадьба. После словесной перепалки с русскоязычными туристками брат жениха ударил женщину – момент попал на видео и быстро разошелся по соцсетям. Инцидент вызвал широкий резонанс не только в России, но и в самой Грузии. Мужчину задержали, сейчас он находится под следствием. По грузинскому законодательству ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Однако марш в его поддержку вовсе не означает, что грузинское общество встало на сторону задержанного. Напротив, в соцсетях стремительно набирает популярность видео, в котором житель Грузии жестко осуждает поступок своего соотечественника.

«Это поведение недостойно мужчины и грузина», – говорит он в обращении к подписчикам.

Ролик собрал уже более тысячи комментариев, и большинство из них – слова поддержки. «Вот настоящий грузин. И перевода не надо», – пишет один из пользователей. «Уф-ф-ф, полегчало. Поклон вам от всех женщин», – благодарит другая. «Нет такой ситуации, когда мужику можно ударить женщину. Я сейчас от лица всех мужиков говорю: этот не наш, без национальной принадлежности», – отмечает еще один комментатор.

Судя по опросу в телеграм-канале «Крыша ТурДома», история все же повлияла на отношение части россиян к отдыху в Грузии, хотя и не сильно. Среди более чем тысячи участников 10% признались, что после этого инцидента решили отказаться от поездки. При этом почти 30% ответили, что поедут, поскольку «неадекваты, к сожалению, есть везде». Еще половина респондентов заявила, что и раньше не собиралась посещать страну.

В комментариях к опросу многие призывают не судить обо всей стране по поступку одного человека. «Сейчас в Грузии все спокойно, а больные везде живут. Единственное – таксисты с приветом, попадались негативно настроенные, когда слышали русскую речь», – рассказал один из подписчиков. Другой поделился собственным опытом: «Была в Грузии в 2023 и 2025 годах – за все время негатива по поводу моего гражданства не было. Один бармен что-то недовольно бурчал, услышав русскую речь. Но и у нас хватает людей, которым не нравятся приезжие».

Ранее мы написали, что история, очевидно, ударила по репутации отеля Agarani Estate. Сразу после нападения на туристку рейтинг на Google Maps рухнул до 2,6 звезды.