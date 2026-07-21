Названы возможные цели визита главы ФБР в Россию

Возможная поездка директора ФБР Кэша Пателя в Россию может совмещать как профессиональные задачи спецслужб, так и личные политические интересы президента США Дональда Трампа. Такую точку зрения в разговоре с «Рамблером» высказал первый вице-президент Центра политических технологий, политолог Алексей Макаркин.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что руководитель американского ведомства планирует посетить Москву и Санкт-Петербург 14–15 октября для встреч с руководством ФСБ. В публикации отмечалось, что последний раз директор ФБР приезжал в РФ в 2013 году — тогда Роберт Мюллер посещал страну в рамках расследования теракта на Бостонском марафоне.

По мнению аналитика, утекшая в СМИ информация выглядит весьма правдоподобно, а у спецслужб США и России сохраняется общий предмет для разговора.

«Politico — достаточно осведомленное издание со своими источниками в госаппарате США, поэтому утечки на пустом месте там вряд ли возможны. Сам визит вполне вероятен. Что касается причин, то борьбу с международным терроризмом и радикальными экстремистами никто не отменял даже в нынешней сложной ситуации. Если между сторонами и остается какая-то общая тема для реального диалога и взаимодействия силовых ведомств, то это именно совместные угрозы безопасности». Алексей Макаркин Политолог, вице-президент Центра политических технологий

Макаркин также обратил внимание на важный политический контекст поездки и на фигуру самого руководителя ведомства, являющегося не просто чиновником, но и давним соратником Трампа.

«Патель — не просто директор ФБР, а ключевой политический союзник Трампа, назначенный на этот пост вопреки сопротивлению демократов. Для администрации Трампа одна из приоритетных задач — доказать, что демократы действовали вразрез с законами как на выборах 2020 года, так и во время расследований и процедур импичмента в период его первого президентского срока. Для Трампа это принципиальный вопрос. Не исключено, что он рассчитывает через Пателя выяснить, располагает ли российская сторона какой-либо информацией о злоупотреблениях его политических оппонентов, тем более что осенью в США пройдут промежуточные выборы».

Вместе с тем политолог призвал не связывать датировку визита исключительно с предвыборным календарем, а также обозначил границы компетенции главы ФБР.

«Октябрь выбран скорее из-за необходимости длительной и серьезной подготовки на уровне экспертов и специалистов обоих ведомств, ведь для простых деклараций ехать в Россию не нужно. Если бы речь шла только о срочных политических поручениях, Пателя отправили бы раньше. Что касается темы украинского урегулирования, то она останется за скобками. Украина не входит в сферу компетенций Пателя — этим в команде Трампа занимаются совсем другие доверенные лица и официальные дипломаты, такие как Марко Рубио или Стив Уиткофф».

Ранее в США назвали условие визита Трампа в Россию.