В США обнаружили двойника Трампа

Американский комик Джон Стюарт рассказал, что у президента США Дональда Трампа появился «двойник». Запись программы Стюарта The Daily Show опубликована на YouTube.

В программе Стюарта показали кадры выступления Трампа в аэропорту. Комик обратил внимание, что на заднем плане видео, за спиной президента США, ходит подозрительно напоминающий Трампа мужчина.

«Кто этот парень? Это запасной Трамп?», - предположил Стюарт.

Также комик высмеял Трампа за попытку стать частью триумфа сборной Испании в финале Чемпионата мира по футболу. Стюарт отметил, что испанские футболисты праздновали свою победу с трофеем в руках, «но по какой-то неведомой причине» в этом процессе решил поучаствовать и Трамп.

«По традиции это момент, который делят друг с другом исключительно игроки. Особый момент, предназначенный только для них», - подчеркнул комик.

Затем он показал отрывок церемонии, в котором Трамп, освистанный публикой чуть ранее, залезает на сцену к команде.

«Какого хрена ты забыл на сцене?! Это момент для игроков! Почему всё вокруг обязательно должно быть испорчено раздутым эго этого индюка? Ну почему? Почему?!», - возмутился Стюарт.

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Стюарт добавил, что после матча Трамп выдал действительно «глубокую» аналитику. В эфире показали отрывок, где президент США уверяет, что это спортивное событие было «в четыре раза круче любой FIFA, когда-либо проводившейся».