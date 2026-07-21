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© ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TACC

«Трамп увяз в иранской трясине»

Дональд Трамп увяз в очередном конфликте США на Ближнем Востоке, и его администрации нет понятного плана победы, пишет Financial Times. На фоне провала дипломатических усилий Вашингтон вынужден снижать планку и сводить свои цели к возвращению к довоенному статус-кво - восстановлению судоходства в Ормузском проливе и ограничению иранской ядерной программы. Однако даже эти базовые задачи выглядят трудновыполнимыми без проведения масштабной наземной операции, к которой Белый дом не готов. При этом возобновившаяся эскалация и удары Тегерана по инфраструктуре соседей показывают, что союзники США в регионе крайне уязвимы.

По версии FT, ракетно-дроновые технологии Ирана, подпитываемые сотрудничеством с Россией и Китаем, в ближайшие годы станут еще более серьезной угрозой для ключевых военных объектов Запада. Поскольку сдержать Тегеран путем переговоров не удается, в Вашингтоне снова вернулись к идее смены режима. США рассчитывают спровоцировать внутренний кризис с помощью нефтяного эмбарго, поиска коллаборационистов среди элит и поддержки оппозиционных сил. Однако ставка на силовое свержение власти лишь затягивает Америку в стратегический тупик: истощение запасов высокоточных ракет и перехватчиков Patriot уже критически подрывает боеспособность США на других направлениях, ослабляя позиции американцев перед лицом Китая в районе Тайваня.

«Кризис Зеленского: Федоров отказался возвращаться»

Владимир Зеленский столкнулся с серьезным управленческим кризисом на фоне увольнения министра обороны Михаила Федорова, рассказала Financial Times. Решение Зеленского спровоцировало волну протестов в Киеве и еще 15 городах страны. Чтобы сгладить резонанс, Зеленский предложил Федорову пост в Совете национальной безопасности и обороны с широкими полномочиями по развитию военных технологий и привлечению инвестиций, однако тот отказался, настаивая на возвращении в кресло главы Минобороны. По информации источников FT, почувствовавший поддержку общества Федоров отклонил и другие варианты, поставив Банковую в сложное положение, которое усугубляется давлением со стороны западных партнеров, требующих от Киева стабилизировать ситуацию как можно скорее.

Вдобавок к спорам вокруг Минобороны, от Зеленского требуют отставки главы ВСУ Александра Сырского, вступившего в конфликт с Федоровым из-за взглядов на ведение боевых действий. Отставные военные грозят бессрочными акциями протеста, если Сырский останется на посту. На этом фоне Зеленский ведет интенсивные консультации с генералами, а в качестве вероятных преемников Сырского рассматриваются молодые офицеры (включая Михаила Драпатого и Олега Апостола). Продвижение так называемой «новой волны» командиров, сформировавшихся во время текущего конфликта, а не в советской военной традиции, сторонники изменений считают единственным способом адаптировать ВСУ к современным реалиям и технологиям, включающим стремительное расширение применения беспилотников

«Арктический щит» дал трещину: как аппетиты Трампа раскалывают НАТО

Интерес США к Арктике стремительно усиливается: Вашингтон спешно закрывает многолетние пробелы в обороне, финансируя строительство ледоколов, модернизацию заполярных баз и развертывание спутниковых систем. Причиной таких шагов стало усиление присутствия России и Китая, которые наращивают военный и научный потенциал в регионе, пишет Foreign Affairs. Однако стремление Белого дома создать единый «арктический щит» сталкивается с серьезной проблемой - риторикой Дональда Трампа. Его жесткие заявления о территориальных претензиях на Гренландию и выпады в адрес Канады провоцируют острый кризис доверия среди союзников по НАТО, вынуждая европейские страны готовиться к защите своего суверенитета вместо полноценной интеграции с США.

Арктические государства НАТО наращивают собственные военные расходы, опасаясь уязвимости подводных кабелей, энергообъектов и систем ПВО. США пытаются объединить усилия с партнерами через совместные программы строительства ледоколов, закупки противолодочной авиации и развитие разрозненной структуры военного командования. Однако эксперты предупреждают: если Вашингтон продолжит провоцировать союзников и отвлекать ресурсы на другие глобальные конфликты, попытка построить коллективную западную оборону в Заполярье провалится, оставив северные подступы к Северной Америке и Европе незащищенными.

Чем грозит конфликт Европы с Россией

Военные аналитики смоделировали три сценария развития событий в Европе до 2030 года и предупредили, что жесткая линия руководства Евросоюза повышает риск эскалации, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico. Первый вариант предполагает затяжной конфликт на истощение на Украине: он обойдется Европе в десятки миллиардов евро помощи Киеву, а еще до 300 миллиардов европейцы потратят на собственное перевооружение в ущерб социальным программам. Более опасные сценарии включают прямое столкновение НАТО и России с риском применения ядерного оружия, а также глобальную системную войну на два фронта (с одновременным конфликтом США и Китая вокруг Тайваня), что грозит мировой экономике катастрофической депрессией уровня 1939-1945 годов и миллиардными жертвами.

В качестве альтернативы курсу на милитаризацию дипломаты и эксперты призывают ЕС вернуться к прагматичной модели сдерживания. Они предлагают восстановить каналы прямой военной связи с Россией для предотвращения случайных инцидентов, реанимировать механизмы контроля над вооружениями через ОБСЕ по образцу Хельсинкских соглашений 1975 года и начать локальные дипломатические шаги - от создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС до неформальных переговоров. Аналитики подчеркивают: чтобы избежать глобальной катастрофы, ключевые решения о перевооружении должны проходить через жесткий демократический контроль парламентов европейских стран, поскольку рядовые граждане Европы не заинтересованы в большой войне.

«Армия бедняков»: как «бусификация» раскалывает Украину

Силовая мобилизация на Украине, получившая в народе название «бусификация», переросла из военного вопроса в глубокий социальный и классовый кризис, пишет UnHerd. Пока состоятельные граждане, чиновники и представители академической элиты оформляют брони и уклоняются от службы, основной груз мобилизации ложится на незащищенные слои населения, из-за чего ВСУ фактически стали «армией бедняков». Лояльность культурной и интеллигентской верхушки удерживается государственными привилегиями: в обмен на освобождение от службы медийные личности и эксперты оправдывают жестокие методы ТЦК, продвигают языковые и этнонационалистические нарративы, а также занимаются публичным порицанием мужчин, пытающихся избежать отправки в зону боевых действий.

По мнению автора статьи, в украинском обществе растет сильное напряжение, вызванное двойными стандартами. Публичные фигуры и депутаты, призывающие к уголовному преследованию уклонистов, сами отправляют своих родственников за границу и могут свободно перемещаться. Растущий дефицит новобранцев, массовое дезертирство и насильственный отлов украинцев прямо на улицах приводят к стихийным бунтам и стычкам населения с сотрудниками ТЦК. Аналитики предупреждают: попытки жестко подавлять инакомыслие и списывать любые призывы к дипломатии на «пропаганду Кремля» лишь усугубляют раскол, который в будущем грозит стране масштабным социальным взрывом.