СМИ: Залужного не рассматривают в качестве кандидата в новый кабмин Украины

EUObserver: Залужного не рассматривают в качестве кандидата в новый кабмин Украины
Экс-главком ВСУ, вероятно, сохранит свою должность. Информацию опубликовало европейское интернет-издание со ссылкой на украинские источники. По их данным, сейчас нет точной информации, коснутся ли Валерия Залужного нынешние перестановки в правительстве.
Ранее Владимир Зеленский в очередной раз сменил кабмин, в отставку был отправлен в том числе министр обороны Михаил Фёдоров. Его уход вызвал протесты по всей стране.
В понедельник украинские СМИ сообщили об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. В Генштабе опровергли эту информацию, добавив, что он продолжает выполнять свои обязанности.