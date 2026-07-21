В Испании объявили погодное предупреждение из-за жары выше 40 градусов

Государственное метеорологическое агентство (Aemet) Испании объявило предупреждение о неблагоприятной погоде во многих регионах страны из-за сильной жары.

Ведомство повысило уровень тревоги до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность). Согласно прогнозам, температура воздуха может превышать 40 градусов. Ожидается, что в Мадриде столбик термометра поднимется до 35 градусов. Погодное предупреждение будет действовать минимум до 23 июля.

Ранее в Aemet сообщали, что первая половина 2026 года в Испании стала самой теплой за последние 65 лет. В свою очередь июнь текущего года стал вторым самым теплым первым летним месяцем за всю историю наблюдений, уступив лишь июню 2025 года. Средняя температура на 3,2 градуса превышала климатическую норму.

В 2021 году в Испании был зафиксирован температурный рекорд. В августе в населенном пункте Ла-Рамбла на юге страны столбик термометра достиг отметки 47,6 градуса.