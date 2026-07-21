У Сырского может быть компромат на Зеленского
Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский, возможная отставка которого стала одним из самых обсуждаемых политических событий на Украине, вполне может иметь компромат на Владимира Зеленского. Такое мнение высказал aif.ru экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
Однако, по мнению политика, компрометирующие материалы Сырский будет использовать не для мести, а в качестве страховки.
«Речь о том, чтобы не стать подсудимым. Компромат Сырского — это гарантии. Как бы обращение — не трогайте меня. Сырский обнародует эти материалы, только если будет попытка его посадить, тогда он даст показания против Зеленского», — отметил Олейник.
Экс-нардеп также обратил внимание на то, что, даже если Сырский опубликует весь компромат, «он вряд ли вернется на эту должность», поэтому смысла в таких действиях для него нет.
Ситуацию на Украине ранее осложнила отставка министра обороны Михаила Федорова. По информации СМИ, часть высшего военного руководства изначально скептически относилась к реформам Федорова. У него также возникли разногласия с Александром Сырским по вопросам управления армией и распределения ресурсов.
На Западе предупредили Зеленского о последствиях отставки Сырского
После объявления об уходе Федорова со своего поста жители Украины вышли на митинги с требованием и отставки Сырского. При этом в украинских медиа появились противоречивые данные о судьбе главкома — часть заявила, что до отставки Сырского остались считанные часы, часть категорически отвергла, со ссылкой на источники, саму возможность такого шага.