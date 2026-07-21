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Лукашенко рассказал об особенностях менталитета белорусов

ТАССиещё 3

Жители Белоруссии даже в период мировых конфликтов думают о необходимости работать в период уборочной страды, поскольку это является залогом продовольственной безопасности. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко рассказал об особенностях менталитета белорусов
© ТАСС

Во вторник глава государства проводит селекторное совещание по вопросам уборочной кампании текущего года. По словам лидера страны, которые приводит агентство БелТА, встреча в таком формате носит традиционный характер, поскольку уборка урожая - одна из самых важных тем в стране в это время.

"Если говорить о менталитете белорусов, то в нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных в том числе политиков отсутствует, нам нужно пахать, сеять и убирать хлеб. Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать", - сказал он.

Как отметил Лукашенко, уборочная страда - это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки Белоруссии. "Это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом - будем жить", - подчеркнул президент.

Он также обратил внимание, что виды на урожай хорошие.

"Теперь нужно взять этот урожай по максимуму - без оправданий и ссылок на обстоятельства, в том числе на капризы погоды. Такие сюрпризы в наших широтах - привычная картина, и опыт предыдущих кампаний у нас имеется. Сейчас на полях все идет параллельно: уборка зерновых и озимого рапса, второй укос трав, скоро пора сеять озимые культуры. Грамотно все спланировать - задача всей вертикали - от агронома и директора сельхозорганизации до губернаторов и премьер-министра", - пояснил глава государства.