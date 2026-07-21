Лукашенко рассказал об особенностях менталитета белорусов

Жители Белоруссии даже в период мировых конфликтов думают о необходимости работать в период уборочной страды, поскольку это является залогом продовольственной безопасности. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Во вторник глава государства проводит селекторное совещание по вопросам уборочной кампании текущего года. По словам лидера страны, которые приводит агентство БелТА, встреча в таком формате носит традиционный характер, поскольку уборка урожая - одна из самых важных тем в стране в это время.

"Если говорить о менталитете белорусов, то в нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных в том числе политиков отсутствует, нам нужно пахать, сеять и убирать хлеб. Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать", - сказал он.

Как отметил Лукашенко, уборочная страда - это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки Белоруссии. "Это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом - будем жить", - подчеркнул президент.

Он также обратил внимание, что виды на урожай хорошие.