В Китае отреагировали на продление безвизового режима с Россией

Продление безвизового режима между Россией и Китаем призвано углубить двусторонние связи и расширить горизонты партнёрства — такую позицию озвучил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ходе брифинга во вторник.

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История взаимных шагов в сфере визовой политики берёт начало в сентябре прошлого года: тогда Китай установил для граждан России 30‑дневный безвизовый режим сроком на год. Российская сторона в декабре дала симметричный ответ.

Дальнейшее развитие инициативы последовало в мае: власти КНР анонсировали продление безвиза до конца 2027 года (до 31 декабря). Логичным продолжением этого курса стал указ, подписанный в понедельник президентом России Владимиром Путиным, — он закрепил продление безвизового порядка въезда в РФ для граждан Китая на тот же срок, до 31 декабря 2027 года.

Линь Цзянь подчеркнул, что подобные меры будут работать на укрепление дружественных отношений между народами двух государств, а также станут стимулом для активизации обменов и наращивания сотрудничества в самых разных сферах.