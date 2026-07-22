США одобрили ядерное соглашение с ближневосточной страной

Президент США Дональд Трамп официально одобрил соглашение с Саудовской Аравией по развитию ядерной инфраструктуры. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

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Эта потенциальная сделка обеспечит ближневосточной стране гражданскую ядерную программу и потенциально откроет двери для обогащения урана на ее территории, говорится в публикации.

Стоимость нового 30-летнего соглашения оценивается в десятки миллиардов долларов. Согласно документу, компании из США должны будут построить в королевстве установки по обогащению урана, если такой шаг сочтут необходимым одновременно и в Эр-Рияде, и в Вашингтоне. Собеседники издания отмечают, что в этой возможной сделке отсутствуют гарантии безопасности для американской стороны.

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Ожидается, что министр энергетики США Крис Райт подпишет соглашение 22 июля. После чего оно будет представлено на рассмотрение американского конгресса.

Инициатива может вызвать споры среди большинства законодателей, выступающих против распространения ядерных технологий на Ближнем Востоке, однако для ее блокировки потребуется принять совместную резолюцию о неодобрении, а затем преодолеть возможное вето президента большинством голосов в обеих палатах, говорится в статье.

Ранее стало известно, что в США забили тревогу из-за риска появления на Ближнем Востоке новой ядерной державы.