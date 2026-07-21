Чтец по губам раскрыл, о чем говорили Трамп и Инфантино в финале ЧМ-2026

Главе ФИФА Джанни Инфантино пришлось вмешаться после того, как президент США Дональд Трамп задержался на сцене, наградив новых чемпионов мира. Что именно он сказал американскому лидеру, расшифровал чтец по губам, пишет aif.ru.

Профессиональный чтец по губам Джереми Фримен отметил, что вручая трофей капитану сборной Испании Родри, президент США похвалил команду.

«Очень хорошо, молодцы, молодцы», - заявил Трамп.

Затем, вместо того чтобы покинуть сцену, американский лидер остался стоять в стороне. Инфантино подошел к нему и, по данным Фримена, спросил: «Ты останешься с ними?!».

Напомним, что чемпионат мир по футболу проходил с 11 июня по 19 июля. Впервые его принимали сразу три страны: США, Канада и Мексика. В турнире вместо привычных 32 сборных играли сразу 48 национальных команд. Финал прошел в США. Титул чемпионов мира завоевали испанцы, обыграв сборную Аргентины со счетом 1:0.

Трампа освистали на финале чемпионата мира по футболу

При этом в ходе церемонии награждения президент США остался на подиуме, несмотря на то, что по регламенту должен был уйти. Президент ФИФА Инфантино попытался увести его, но Трамп подошел к подиуму с другой стороны и встал рядом с игроками. Однако на итоговых фотографиях, опубликованных в официальных аккаунтах FIFA и сборной Испании, Трампа нет. Болельщики отметили, что его просто убрали с фото.