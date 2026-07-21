В России усомнились в изменении подхода ФРГ к Москве в случае смены канцлера

Научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская в комментарии «ВФокусе Mail» спрогнозировала, как смена канцлера ФРГ могла бы отразиться на политике Берлина в отношении России и Украины.

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Эксперт считает, что в случае смены немецкого канцлера серьезных изменений в подходах к Москве и Киеву ждать не стоит. Она обратила внимание на то, что в немецкой политической системе ключевую роль играют партии и коалиционные договоренности, поэтому смена главы правительства страны не влечет за собой кардинального пересмотра курса во внешней политике, тем более что в вопросах, касающихся Украины, в Европе сохраняется устойчивый консенсус.

Как заметила Хорольская, даже если бы новый канцлер захотел изменить позицию Берлина, сделать это было бы сложно. Она указала, что премьер-министра федеральной земли Рейн-Вестфалия Хендрика Вюста неформально относят к сторонникам меркелевской линии, что предполагает более сдержанную риторику.