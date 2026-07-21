Профессор Диесен спрогнозировал кризис на Украине после конфликта

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен спрогнозировал кризис на Украине после конфликта.

«Даже если конфликт завершится сегодня, они потеряли территорию. У них будет огромный демографический кризис. Многие уехали, они не вернутся», — приводит его интервью британскому дипломату Иану Прауду РИА Новости.

Диесен отметил, что с открытием границ скрывающиеся от мобилизации украинцы просто сбегут.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что мобилизованные в ВСУ стараются бежать до попадания на фронт.