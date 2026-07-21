Бобр оставил поляка без трусов

Бобр украл нижнее белье с бельевой веревки жителя Польши, пишет издание Fakt.

По словам хозяина белья, он в течение долгого времени не мог понять причину пропажи вещей, пока не застал бобра на месте преступления.

«Этот хитрый тип выбежал во двор, сорвал с веревки пару сушившихся трусов и бросился прямо в воду, засунув их в зубы. Я застыл на месте, но он обернулся, зашипел на меня и исчез в воде, словно какой-то болотный демон», — поделился собеседник издания.

Поляк предположил, что его одежда понадобилась бобру для строительства хатки. Мужчина добавил, что бобр вел себя «как разъяренная свинья», как будто прошел курс спецподготовки.

10 мая польский зоолог и зоопсихолог Вероника Нарбут рассказывала, что укус бобра может привести к опасным инфекциям. По словам специалиста, даже небольшой укус может быть опасен из-за риска инфекции, заражения бешенством или необходимости срочной вакцинации и прививки от столбняка.

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Эксперт посоветовала внимательно следить за поведением животного и не приближаться к нему. Она пояснила, что если бобр шипит, бьет хвостом по воде или проявляет беспокойство, это означает предупреждение. В такой ситуации человеку следует медленно отступить назад, не поворачиваясь резко спиной и не убегая.