Бывший вице-премьер Австралии накричал на свою собаку в прямом эфире

Ролик с бывшим вице-премьером Австралии Барнаби Джойсом стал вирусным в соцсетях, рассказала газета The Guardian. В прямом эфире телеканала ABC политик накричал на своего пса прямо посреди интервью.

Инцидент произошел во время утренней передачи. Джойс давал комментарий в дистанционном формате, находясь на веранде своего дома. Ведущая Сара Фергюсон задавала ему острые вопросы о недавних скандальных заявлениях и поездке в Европу лидера партии «Одна нация» Полин Хансон (Джойс недавно присоединился к этой политической силе). Разговор касался обвинений в ультраправой риторике и расовой нетерпимости.

В момент, когда журналистка задавала Джойсу вопрос, устраивает ли его поведение Хансон, бывший вице-премьер неожиданно отвлекся. Посмотрев в сторону от камеры, он резко выкрикнул: «Сидеть!».

Сразу после этого политик посмеялся, объяснил, что обращение было адресовано собаке, и попытался продолжить ответ. Позже Джойс уточнил, что его собака, метис стаффорда и бордер-колли, громко лаяла и мешала вести беседу.

Когда ведущая попросила не отвлекаться на питомца и ответить по существу, Джойс призвал ее не грубить и пригрозил завершить эфир. Отрывок передачи с криком политика быстро разлетелся по соцсетям.

Это уже не первый резонансный случай, связанный с Джойсом и собаками. В 2015 году, когда Джойс занимал пост министра сельского хозяйства, он потребовал усыпить двух йоркширских терьеров актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд из-за нарушения австралийского карантинного законодательства.