Исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи заявил, что большинство жителей США не верят «антироссийским фейкам» и не испытывают антипатии к россиянам. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам Эйджи, в период президентства Джо Байдена между народами двух стран практически отсутствовали контакты. Эйджи отметил, что прежняя администрация делала все возможное для ухудшения отношений. Он выразил надежду, что эти времена остались в прошлом.

«Знаете, у меня есть ощущение, что русские и американцы соскучились друг по другу», - сказал глава AmCham.

По его мнению, американские СМИ пытаются запугать жителей США «коварной Россией», но американский народ на это не поддается. Эйджи добавил, что взаимная неприязнь между рядовыми гражданами двух стран отсутствует. Свои выводы он подкрепляет личным 30-летним опытом проживания в России.

По словам Эйджи, за все эти годы он ни разу не сталкивался с негативным отношением к себе со стороны россиян. Это касается в том числе бытовых ситуаций и разговоров в общественных местах.

Ранее глава Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в РФ Витторио Торрембини рассказал, что итальянцы верят в дипломатию бизнеса и не хотят покидать российский рынок. По его словам, итальянские предприниматели, давно работающие и имеющие производство в России, остаются в стране и «чувствуют себя неплохо, несмотря на все трудности». Он рассказывал, что в России живут около пяти тысяч итальянцев, в числе которых инженеры, бизнесмены, студенты и пенсионеры.