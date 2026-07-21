Израиль подталкивает США к новой войне с Ираном

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает о серьезном дипломатическом давлении на Вашингтон.

Израильское руководство активно лоббирует возобновление полномасштабной военной операции против исламской республики.

Тель-Авив передал американской стороне разведывательные данные о том, что иранские специалисты якобы переместили центрифуги для обогащения урана в глубокие подземные туннели. Речь идет о комплексе под горой Кирка в районе Натанза, где глубина выработок достигает 140 метров.

Израильтяне рассчитывают, что эта информация подтолкнет США к новой, более мощной волне бомбардировок. Издание отмечает, что в ходе предыдущих ударов весной и в начале лета этот район не входил в список приоритетных целей Пентагона.

Сейчас Израиль добивается полного уничтожения инфраструктуры, связанной с ядерной программой, и дальнейшего ослабления ракетного арсенала Тегерана. Конфликт между США и Ираном длится с 28 февраля, при этом кратковременное июньское перемирие было сорвано в начале июля.