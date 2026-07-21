Украине предрекли потерю Черного моря

Украина может лишиться доступа к Черному морю из-за ударов России по военным целям в порту Одессы. Такое развитие событий допустил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

Он подчеркнул, что ни одна транспортная компания не станет отправлять свои суда в Одессу на фоне атак.

«Я думаю, что это все может вылиться в серьезную блокаду Украины и потерю Черного моря», — считает Христофору.

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По его словам, положение Киева становится все хуже.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник объяснил участившиеся удары российских войск по Одессе. Он отметил, что они направлены на нарушение логистических цепочек поставок оружия на Украину со стороны западных стран.